Russa surpreende e elimina Serena Williams na Austrália

Número 56 do mundo, Makaravova já havia surpreendido nesta edição do Aberto da Austrália ao eliminar a compatriota Vera Zvonareva, sétima colocada no ranking da WTA. Agora, porém, conseguiu um feito ainda maior, já que Serena, que não atuou em Melbourne no ano passado por estar lesionada, vinha de 17 triunfos seguidos no torneio e buscava o seu 14º título de um Grand Slam.

Para vencer, Makarova teve atuação regular, com 17 erros não-forçados e 16 winners, enquanto a número 12 do mundo terminou o duelo com 37 equívocos e 24 bolas vencedoras. Aos 23 anos, a tenista russa se classificou pela primeira vez para as quartas de final de um torneio do Grand Slam.

Sua próxima adversária será a também russa Maria Sharapova, que derrotou a alemã Sabine Lisicki, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. O retrospecto favorece a número 4 do mundo, já que Sharapova triunfou nas duas partidas que disputou contra Makarova.

Na partida desta segunda-feira, Sharapova sofreu um "apagão" no primeiro set. A russa abriu 3/0 com facilidade, mas permitiu a reação de Lisicki, que venceu seis games seguidos para triunfar na parcial. Depois, porém, a quarta colocada no ranking da WTA reassumiu o controle do jogo e triunfou, apesar de ter encerrado a partida com 47 erros não-forçados.

Também nesta segunda-feira, a checa Petra Kvitova confirmou o seu favoritismo e se garantiu nas quartas de final do Aberto da Austrália. A segunda colocada no ranking da WTA derrotou a sérvia Ana Ivanovic, número 22 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 25 minutos.

Atual campeã de Wimbledon, Kvitova foi superior na partida, mas chegou a ser ameaçada na segunda parcial, ao desperdiçar a chance de fechar o jogo quando liderava por 5/3 e teve o seu serviço quebrado. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, vencido pela tenista checa.

Com o triunfo, Kvitova já repete a campanha de 2011 no Aberto da Austrália, quando parou nas quartas de final. Já Ivanovic, que chegou a liderar o ranking da WTA, segue com dificuldades nos torneios do Grand Slam. Após ser campeã de Roland Garros em 2008, a sérvia nunca mais conseguiu avançar até as quartas de final de algum dos quatro principais torneios do tênis.

Kvitova já conhece sua próxima adversária em Melbourne. A tenista checa vai enfrentar a italiana Sara Errani, 48ª colocada no ranking da WTA, que superou a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. O duelo será inédito.

Os outros dois jogos das quartas de final da chave feminina do Aberto da Austrália já estavam definidos. A dinamarquesa Caroline Wozniacki vai encarar a belga Kim Clijsters e a bielo-russa Victoria Azarenka enfrentará a polonesa Agnieszka Radwanska.