Russa surpreende Safarova e vai à semifinal em Stuttgart

A russa terá pela frente a australiana Samantha Stosur, número 20 do mundo, que derrotou a chinesa Na Li ainda nesta sexta. A outra semifinal será disputada entre a belga Justine Henin e a israelense Shahar Peer.

Para chegar até a semifinal, Lapushchenkova precisou superar a experiente italiana Flavia Pennetta logo na estreia, e a bielo-russa Victoria Azarenka, tenista número nove da lista da WTA.

Nesta sexta, a russa fez um primeiro set disputado com Safarova, 38.ª do ranking, e levou vantagem no tie break. A checa se recuperou na segunda parcial e não deu chances à rival, empatando o duelo, por 6/1. Mas Lapushchenkova retomou o domínio da partida no terceiro set e devolveu o placar do set anterior.