Russas brilham e favoritas avançam no Torneio de Baku As tenistas russas brilharam na rodada desta quarta-feira do Torneio de Baku, no Azerbaijão. Foram quatro vitórias, sem nenhuma queda, com destaque para o triunfo de Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça de chave número 1 da competição.