Rússia derrota Suíça e conquista título da Billie Jean King Cup

A Rússia venceu as duas partidas de simples neste sábado contra a Suíça para conquistar pela quinta vez o troféu da Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup. A vantagem da Rússia começou com a vitória de Daria Kasatkina sobre Jil Teichmann. Depois, Liudmila Samsonova derrotou Belinda Bencic, campeã de simples nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

As russas venceram os dois jogos de simples diante das suas adversárias suíças e não precisaram do jogo de duplas para conquistar mais uma vez o título do torneio. Primeiro, Daria Kasatkina abriu vantagem com uma vitória por 6/2 e 6/4 sobre Jil Teichmann. No outro jogo da final, Luidmila Samsonova se recuperou diante de Belinda Bencic e conquistou uma vitória apertada em sets de 3/6, 6/3 e 6/4.

Kasatkina falou sobre a importância de controlar o nervosismo para seu bom desempenho dominante desde o começo do jogo. É a segunda vitória de Daria no torneio. Na fase de grupos, ela havia derrotado Carol Zhao, do Canadá.

"Acho que o início foi muito importante, ambas estávamos nervosas, mas consegui controlar um pouco melhor os nervos. Uma sensação incrível. Eu ganhei a primeira partida no grupos, agora jogo na final e estou muito feliz por ter trazido essa conquista muito importante para minha equipe", disse Kasatkina.

Campeã também em 2004, 2005, 2007 e 2008, a Rússia volta a conquistar a Billie Jean King Cup pela primeira vez desde 2015. A Suíça, por sua vez, não chegava até a final desde o ano de 1998, quando ficou com o segundo lugar.

Na fase de grupos, a Rússia dominou o Grupo A, com vitórias sobre França e Canadá. Nas semifinais, as russas eliminaram os Estados Unidos, maiores campeões do torneio, com 18 troféus.

A Suíça chegou à final após passar por uma das chaves mais difíceis do torneio, o Grupo D, com vitórias sobre República Checa e Alemanha. Nas semifinais, as suíças venceram a Austrália por 2 a 0 e avançaram para a final.