Rússia e Espanha se enfrentam na 1.ª rodada do Grupo Mundial da Fed Cup TÓQUIO - A Espanha visitará a Rússia na primeira rodada do Grupo Mundial da Fed Cup de tênis 2012, que se completa com os encontros entre Bélgica-Sérvia, Itália-Ucrânia e Alemanha-República Checa, de acordo com o sorteio realizado neste domingo em Hyogo.