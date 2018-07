Rússia e República Checa decidirão título da Fed Cup

MOSCOU - A equipe da Rússia confirmou o favoritismo neste domingo e eliminou a Itália, sem suas principais jogadoras, nas semifinais da Fed Cup, em Moscou. As tenistas russas vão enfrentar na decisão, nos dias 5 e 6 de novembro, a República Checa, que despachou a Bélgica, fora de casa.

A Rússia venceu a série melhor-de-cinco de forma invicta. Após abrir 2 a 0 no sábado, as anfitriãs faturaram as duas partidas de simples e o jogo de duplas deste domingo. Vera Zvonareva bateu Roberta Vinci por 6/4 e 6/2 antes de Anastasia Pavlyuchenkova derrotar Sara Errani, por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Na sequência, Pavlyuchenkova e Ekaterina Makarova despacharam Alberta Brianti e Maria-Elena Camerin, por 7/6 (7/3) e 6/1.

Jogando em casa, a equipe belga sentiu falta de Kim Clijsters e acabou sendo eliminada pela República Checa em um confronto equilibrado na cidade de Charleroi. Depois do empate por 1 a 1 no sábado, Petra Kvitova deixou as checas em vantagem ao vencer Yanina Wickmayer por 5/7, 6/4 e 6/2, neste domingo.

A Bélgica voltou a empatar o duelo logo na sequência, com a vitória de Kirsten Flipkens sobre Barbora Zahlavova Strycova por 6/2 e 6/3. O confronto foi definido no jogo de duplas. Iveta Benesova e Strycova derrotaram Wickmayer e Flipkens por duplo 6/4 e garantiram a República Checa em sua primeira final desde o título de 1988, quando ainda era chamada de Checoslováquia.