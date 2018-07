Rússia fica próxima da final da Fed Cup e Serena vence na repescagem

No primeiro jogo do dia, Kuznetsova, a número 24 do mundo, derrotou Julia Goerges, a 63ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Kuznetsova se aproveitou dos 45 erros não-forçados da sua oponente para assegurar o triunfo que a tornou a russa com mais vitórias na história da Fed Cup: 27.

Já Pavlyuchenkova, a número 38 do mundo, salvou um match point no segundo set antes de derrotar Sabine Lisicki, 19ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3. A russa cometeu 13 duplas-faltas, enquanto a alemã concluiu o duelo com 63 erros não-forçados.

Campeã pela última vez da Fed Cup em 2008, a Rússia tem boas chances de reeditar a final de 2011 com a República Checa, pois os rivais lideram a outra semifinal, com a França, também por 2 a 0. Naquela oportunidade, mesmo atuando em Moscou, as checas faturaram o título.

Neste domingo, serão realizados dois jogos de simples, com os confrontos invertidos em relação ao sábado, e o duelo de duplas.

REPESCAGEM - Pela repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup, três confrontos terminaram o sábado empatados em 1 a 1. Em Brindisi, Serena Williams colocou os Estados Unidos em vantagem ao derrotar Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Porém, a Itália empatou o duelo com a fácil vitória de Sara Errani sobre Lauren Davis por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Sem jogar uma partida de simples desde 2007, a suíça Martina Hingis acabou perdendo para a polonesa Agnieszka Radwanska, a número 9 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em Góra, na Polônia. A Suíça empatou o confronto com o triunfo de Timea Bacsinszki, número 22 do mundo, sobre Urszula Radwanska (114ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Em Hertogenbosch, o confronto entre Holanda e Austrália também está empatado em 1 a 1. A holandesa Kiki Bertens superou Jarmila Gajdosova (6/1 e 6/3) e a australiana Casey Dellacqua bateu Arantxa Rus (7/5 e 6/3).