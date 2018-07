Rússia vira sobre França e vai à semifinal na Fed Cup

No primeiro duelo deste domingo, Anastasia Pavlyuchenkova venceu Alize Cornet por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Em seguida, Svetlana Kuznetsova superou Virginie Razzano por duplo 6/4. Nas duplas, Kuznetsova e Pavlyuchenkova se uniram para bater Cornet e Julie Coin por 7/6 (7/4) e 6/0.

Na semifinal, as russas terão pela frente as italianas, que eliminaram a Austrália neste domingo por 4 a 1. Depois do empate em 1 a 1 no sábado, a atual campeã de Roland Garros Francesca Schiavone deixou a Itália na frente ao vencer Samantha Stosur, por 7/6 (7/1), 3/6 e 7/5, em duelo que reeditou a final do Grand Slam francês de 2010.

Na sequência, Flavia Pennetta confirmou a vitória italiana ao superar Jarmila Groth por 6/3 e 6/2. Apenas para cumprir tabela, Roberta Vinci e Sara Errani venceram nas duplas também, com um triunfo sobre Anastasia Rodionova e Rennae Stubbs, por 2/6, 7/6 (7/1) e 6/4.

A outra semifinal terá a Bélgica, de Kim Clijsters, e a República Checa. Para avançar no torneio, as belgas superaram as norte-americanas por 4 a 1. Clijsters abriu o dia com uma vitória de virada sobre Bethanie Mattek-Sands, por 6/7 (10/12), 6/2 e 6/1. Depois, Yanina Wickmayer bateu Melanie Oudin por 6/2 e 6/0.

A equipe dos Estados Unidos somou seu ponto de honra nas duplas. No último duelo, Liezel Huber e Vania King ganharam de Kirsten Flipkens e An-Sophie Mestach por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5.

A República Checa superou a Eslováquia por 3 a 2 para alcançar a semifinal. Neste domingo, Jana Cepelova contou com o abandono de Lucie Safarova, quando o jogo estava empatado por 4/6 e 7/6 (7/5), para somar o segundo ponto as eslovacas. No entanto, as checas venceram as duas partidas seguintes e asseguraram a classificação. Petra Kvitova derrotou Daniela Hantuchova por 6/4 e 6/2, enquanto a dupla Cepelova/Magdalena Rybarikova venceu Kveta

Peschke/Barbora Zahlavova Strycova por 6/1, 4/6 e 7/6 (7/4).