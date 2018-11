Russo arrasa Thiem no Masters de Paris e vai a sua 1ª grande final

O tenista russo Karen Khachanov mostrou neste sábado por que é considerado uma das grandes promessas do circuito profissional. Aos 22 anos, o número 18º do mundo derrotou pela terceira vez neste Masters 1000 de Paris um rival do Top 10 do ranking ao superar o austríaco Dominic Thiem pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h10min de duelo.

Cada vez mais confiante, Khachanov garantiu vaga em sua primeira grande final da carreira. Com seu melhor ranking, o russo vai tentar no domingo o seu quarto título no circuito, sendo o terceiro somente neste ano. Até agora ele só venceu torneios de nível ATP 250. Nunca fez final em um ATP 500.

Mas o desafio será grande para chegar a este grande troféu. Seu futuro rival vai sair do confronto entre o sérvio Novak Djokovic, que voltará ao topo do ranking na segunda-feira, e o suíço Roger Federer, atual número três do ranking. Eles se enfrentam ainda neste sábado.

Após eliminar rivais como o norte-americano John Isner, 9º do ranking, e o alemão Alexander Zverev (5º), Khachanov fez uma exibição arrasadora contra Thiem, número oito do mundo. Salvou dois break points no set inicial e fechou a parcial sem ter o saque quebrado.

Na sequência, foi ainda melhor, apesar de sofrer uma quebra. Foi o único game cedido ao rival mais experiente. Com quatro quebras de serviço somente na segunda parcial, o tenista de Moscou não deu qualquer chance de reação ao austríaco.