Russo de 19 anos volta a surpreender, elimina Goffin e encara Nadal em Nova York

O russo Andrey Rublev, de apenas 19 anos, voltou a surpreender no US Open nesta segunda-feira. Responsável por eliminar rivais como o búlgaro Grigor Dimitrov, o jovem tenista despachou o belga David Goffin por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2h04min de confronto.

Com a grande vitória, Rublev avançou às quartas de final do torneio norte-americano, alcançado campanha inédita em sua carreira num Grand Slam. E seu adversário será um dos maiores do circuito. O russo terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, atual número 1 do mundo, que ganhou embalo nesta segunda ao aplicar 3 a 0 no ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Até o início do torneio disputado em Nova York, Rublev nunca tinha passado da segunda rodada em um Slam. Neste ano ele alcançou esta fase em Wimbledon, em julho, e no Aberto da Austrália, em janeiro. O russo tem apenas um título de nível ATP na carreira, conquistado em Umag, na Croácia, nesta temporada.

Em clara ascensão no circuito, Rublev terá na quarta-feira seu maior desafio da carreira até agora. Para estar à altura, contudo, terá que elevar seu nível de jogo. Contra Goffin, 14º do mundo, o russo abusou dos erros: foram 40, contra 39 do perdedor. Mas compensou nas 48 bolas vencedoras, diante de 32 do belga.

Em razão dos erros não forçados, o 53º do ranking sofreu duas quebras de saque na partida. Por outro lado, faturou cinco quebras, assegurando o triunfo em sets diretos.