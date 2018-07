Russo Kuznetsov será adversário de Bellucci nas oitavas de final em Moscou

O russo Andrey Kuznetsov será o adversário de Thomaz Bellucci nas oitavas de final do Torneio de Moscou, ATP 250 disputado em quadras duras. Nesta quarta-feira, a realização do confronto foi definida com a vitória do número 45 do mundo sobre o argentino Guido Pella, o 56º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2.

Para vencer Pella, vice-campeão do Rio Open deste ano, Kuznetsov conseguiu seis quebras de serviço contra apenas três do argentino, confirmando a sua condição de oitavo cabeça de chave do evento russo.

O tenista da casa chega em vantagem para o confronto com Bellucci. Afinal, o brasileiro até venceu o primeiro duelo entre eles, no qualifying do Torneio de Nice de 2012, mas perdeu os dois seguintes, em Acapulco, em 2013, e no US Open deste ano.

Bellucci estreou no Torneio de Moscou com vitória sobre o turco Cem Ilkel, por 7/5 6/1, e agora voltará a jogar nesta quinta-feira diante de Kuznetsov. Esta é a segunda participação de Bellucci no evento russo, sendo que na anterior, em 2012, o brasileiro foi vice-campeão.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira, o francês Stephane Robert (52º) avançou às quartas de final ao bater o checo Lukas Rosol (93º) por 7/5 e 6/1, assim como Fabio Fognini (50º), que venceu um italiano com Paolo Lorenzi (38º) por 7/5, 4/6 e 6/1.

Apenas o número 266 do mundo, Alexander Bublik, de 19 anos, superou o compatriota Konstantin Kravchuk por 1/6, 6/3 e 6/3 e será o adversário de estreia do espanhol Roberto Bautista Agut, o 13º colocado no ranking e primeiro cabeça de chave do evento.