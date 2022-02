Russo Medvedev pede 'paz no mundo' antes de semifinal com Nadal em Acapulco

Os dois tenistas em evidência no momento vão se enfrentar nas semifinais no ATP de Acapulco em jogo que poderia ser a decisão do troféu mexicano. O espanhol Rafael Nadal, com 13 vitórias seguidas no ano, encara Daniil Medvedev. Novo líder do ranking mundial, o russo teve de comentar a invasão de seu país à Ucrânia e pediu "paz no mundo."

"Sendo jogador de tênis, quero promover a paz em todo o mundo", disse Medvedev. "Jogamos em tantos países diferentes, já estive em tantos como júnior e como profissional e não é fácil ouvir todas essas notícias. Sou a favor da paz."

Para avançarem às semifinais, os tenistas somaram vitórias tranquilas pelas quartas de final na noite de quinta-feira em Acapulco. Medvedev despachou o japonês Yoshihito Nishioda, enquanto Nadal bateu o americano Tommy Paul.

Medvedev entrou primeiro em quadra, já ciente da derrota de Novak Djokovic em Dubai. Com a garantia de primeiro lugar a ser anunciada em ranking divulgado pela ATP na segunda-feira, o russo não deu chances para Yoshihito.

Com três quebras do serviço do japonês, fez 6/2 no primeiro set aproveitando a primeira chance de fechar. Medvedev iniciou o segundo set levando sustos com duas quebras do saque, mas também levou a melhor no serviço do rival três vezes, fechando em 6/3.

Nadal arrasou no primeiro set contra o americano Tommy Paul, logo aplicando um pneu. Depois de 6 a 0, o rival cresceu no jogo, levando o ser posterior para o tie-break. Mas o espanhol levou a melhor, com 7/5. Na madrugada deste sábado ocorre a decisão de quem vai à final de domingo.