Russos decepcionam na abertura do Torneio de Moscou

Gabashvili perdeu nesta segunda-feira para o italiano Potito Starace por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. Enquanto isso, Tursunov foi derrotado na estreia diante do sérvio Viktor Troicki, também por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.

Em outro jogo disputado nesta segunda-feira em Moscou, o ucraniano Sergiy Stakhovsky conseguiu confirmar o favoritismo. Cabeça de chave número 7 do torneio, ele derrotou o norte-americano Michael Russell por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.