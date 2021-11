Ruud derrota Rublev e vai disputar a semifinal do ATP Finals com Medvedev

O norueguês Casper Ruud derrotou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 7/6 (7-5), nesta sexta-feira, e se garantiu na semifinal do ATP Finals, que está sendo disputado em Turim, na Itália. Foi a primeira vitória no confronto após quatro derrotas.

Nas semifinal, o tenista de 22 anos vai tentar o primeiro triunfo sobre o também russo Daniil Medvedev, atual número 2 do mundo, que venceu os dois duelos entre eles. A partida acontece neste sábado.

"Estou curtindo o momento e ansioso para amanhã (sábado). Vai ser outra batalha difícil, é um outro estilo de adversário, diferente de hoje, mas um dos melhores do mundo. Ele se provou um dos melhores nos últimos dois ou três anos", afirmou o norueguês. "Joguei contra ele duas vezes e perdi, mas sei um pouco sobre o que vou enfrentar e será um desafio divertido."

Ruud, que perdeu para o sérvio Novak Djokovic na primeira rodada e depois venceu o britânico Cameron Norrie, além de Rublev, teve um péssimo primeiro set. Com um saque mais preciso, equilibrou a disputa na segunda parcial e levou a disputa para o set decisivo.

Os dois tenistas se apresentaram muito bem e cada um teve uma quebra a seu favor. Com isso, a decisão foi para o tie-break. Ruud foi mais consistente nos pontos finais e conquistou uma importante vitória.