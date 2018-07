Sá bate Soares e vai à semi nas duplas em Queen's; Melo é eliminado Em jogo atrasado por causa da chuva que impediu a sua realização na última quinta-feira, André Sá levou a melhor sobre Bruno Soares no duelo que fizeram nesta sexta, em Londres, pelas quartas de final do Torneio de Queen's. Atuando ao lado do australiano Chris Guccione, o veterano tenista superou o seu compatriota e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 10/3, para ir às semifinais do ATP 500 inglês realizado em quadras de grama.