Sá e Bellucci/Feijão avançam em torneios de duplas na Europa

Sá e o argentino Máximo Gonzalez conseguiram um triunfo expressivo no ATP 250 de Uamg, pois passaram pela dupla cabeça de chave número 2. Os sul-americanos derrotaram o alemão Philipp Petzschner e o britânico Dominic Inglot por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 7 minutos.

Sá e Gonzalez venceram 65% dos pontos no primeiro serviço, contra um aproveitamento de 75% dos europeus, mas foram mais eficientes nos break points. Eles aproveitaram três de nove chances para quebrar o saque dos adversários e se safaram em seis de nove oportunidades dos oponentes.

Nas quartas de final em Umag, Sá e González vão encarar os austríacos Philipp Oswald e Julian Knowle, que nesta quarta passaram pelos italianos Paolo Lorenzi e Andreas Seppi (7/6 e 6/3).

Já na Suécia, no ATP 250 de Bastad, Bellucci e Feijão venceram os alemães Gero Kretschmer e Alexander Satschko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6, em duelo com 1 hora e 19 minutos de duração.

Bellucci e Feijão dispararam três aces, venceram 63% dos pontos disputados no primeiro serviço, conseguiram três quebras de saque em cinco oportunidades e se salvaram em sete de nove break points dos adversários.

Nas quartas de final, Bellucci e Feijão terão pela frente os suecos Johan Brunstrom e Robert Lindstedt, que bateram o italiano Alessandro Motti e o espanhol Albert Ramos-Vinolas (4/6, 6/4 e 11/9).

Também garantido nas quartas de final de duplas em Bastad, onde está jogando com o francês Kenny de Scheeper, Rogério Dutra Silva vai encarar os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

SIMPLES - Após avançar às quartas de final ao derrotar o brasileiro naturalizado Christian Lindell, Bellucci já conhece o seu próximo adversário chave de simples de Bastad. Ele terá pela frente o alemão Alexander Zverev, de apenas 18 anos e número 123 do mundo, que derrotou o argentino Juan Mónaco, 27º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.