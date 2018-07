Sá e Demoliner vão à semifinal nas duplas em Newport

Em busca da vaga na decisão, Sá e Demoliner vão enfrentar neste sábado os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin. A dupla vencedora terá pela frente os locais Tim Smyczek e Rhyne Williams. A parceria norte-americana avançou na chave ao superar nesta sexta o croata Ivo Karlovic e o indiano Divij Sharan por 7/6 (7/2), 6/7 (5/7) e 10/8.

Na chave de simples, o local John Isner e o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, garantiram o confronto na semifinal. Isner, de 2,06 metros de altura, fez um duelo de "gigantes" contra Karlovic, de 2,08m, e levou a melhor.

Conhecidos pelo potente saque, eles acertaram 37 aces em apenas dois sets, com vantagem para Karlovic, com 24. Mesmo sem o mesmo aproveitamento do rival no serviço, Isner venceu em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3). Hewitt, por sua vez, eliminou o checo Jan Hernych por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.

A outra semifinal de Newport terá o francês Nicolas Mahut e o local Michael Russel.