Sá é eliminado na chave de duplas de Roland Garros

No primeiro set, a dupla europeia abriu 5/1, mas Sá e Huss reagiram e venceram três games seguidos. Porém, Kubot e Marach conseguiram triunfar no décimo game e fecharam a parcial em 6/4.

Com uma quebra de serviço, os europeus sacaram para fechar a partida no décimo game do segundo set, mas tiveram o serviço quebrado. Porém, em seguida, Sá e Huss não conseguiram confirmar o saque e, assim, Kubot e Marach garantiram a vitória no game seguinte, por 7/5.

Apesar da eliminação de André Sá, o Brasil ainda tem representantes na chave de duplas de Roland Garros. Marcelo Melo e Bruno Soares estão classificadas às quartas de final e vão duelar com o austríaco Julian Knowle e o israelense Andy Ram.