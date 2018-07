Sá e Melo vão com suas duplas à 2ª rodada do US Open Os brasileiros André Sá e Marcelo Melo garantiram nesta terça-feira classificação para a segunda rodada da chave de duplas masculinas do US Open. Atuando ao lado do espanhol Feliciano López, Sá passou na estreia por Alexandr Dolgopolov, da Ucrânia, e Xavier Malisse, da Bélgica. Já Melo e o croata Ivan Dodig derrotaram o norte-americano Nicholas Monroe e o alemão Simon Stadler.