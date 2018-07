Sá e Soares duelam pelo título de duplas do Brasil Open neste domingo

SÃO PAULO - A derrota de Thomaz Bellucci nas semifinais da chave de simples do Brasil Open para o italiano Filippo Volandri frustrou a torcida que lotou o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mas ao menos o tênis nacional garantiu uma conquista na noite de sábado. Com seus respectivos parceiros, André Sá e Bruno Soares venceram seus adversários e se classificaram para a decisão do torneio de duplas, que, assim, terá um brasileiro como campeão.

Na primeira semifinal, André Sá e o eslovaco Michal Mertinak derrotaram os italianos Daniele Bracciali e Potito Starace, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A parceria chega para a final credenciada por um campanha, sem sequer um set perdido.

Bruno Soares e o norte-americano Eric Butorac enfrentaram mais dificuldades nas semifinais. A dupla cabeça de chave número 1 venceu, de virada, os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 10/2.

Neste domingo, André Sá e Bruno Soares vão buscar o segundo título no Brasil Open. Sá foi campeão em 2008, enquanto Soares faturou o título no ano passado. Ambos conquistaram o troféu em parceria com o também brasileiro Marcelo Melo.

"Ainda lembro bem daquela final de 2008, com o estádio lotado, numa partida emocionante", contou Sá. "O público aqui no Ibirapuera tem comparecido de uma forma incrível, então acho que o jogo deste domingo tem tudo para ser ainda mais legal."

A final de duplas do Brasil Open será disputada neste domingo, a partir das 13 horas. Depois, mas não antes das 15 horas, será realizada no Ibirapuera a decisão da chave de simples entre Volandri e o espanhol Nicolas Almagro.