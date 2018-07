Sá e Soares estreiam com vitória na chave de duplas André Sá e Bruno Soares estrearam com vitória na chave de duplas de Wimbledon, nesta quinta-feira. Os brasileiros venceram os franceses Julien Benneteau e Nicolas Mahut por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5) e avançaram à segunda rodada.