Sá e Soares são eliminados em Wimbledon; Melo segue

A partida foi muito disputada, e decidida nos detalhes. Sá e Soares erraram mais do que os argentinos no saque - fizeram nove duplas faltas contra duas de Chela e Schwank - e durante as disputas dos pontos - 12 a seis em erros não forçados. Com o resultado, a dupla da Argentina avança à terceira rodada, na qual enfrentará Daniele Bracciali, da Itália, e Julian Knowle, da Áustria.

Outro brasileiro que ainda estava na disputa do torneio de duplas, Marcelo Melo conseguiu avançar à terceira rodada. Ao lado do croata Ivan Dodig, ele venceu os alemães Martin Emmrich e Michael Kohlmann por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3, em uma hora e 53 minutos.

Na próxima fase, Melo e Dodig enfrentarão Radek Stepanek, da República Checa, e Leander Paes, da Índia, que passaram na segunda rodada pelos israelenses Jonathan Erlich e Andy Ram, por 3 sets a 0.