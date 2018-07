Sá estreia com vitória nas duplas na grama de Nottingham O brasileiro André Sá estreou com vitória na grama do ATP 250 de Nottingham, torneio inglês que serve de preparação para Wimbledon. Nesta terça-feira, ele e o australiano Chris Guccione venceram os argentinos Juan Monaco e Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).