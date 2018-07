Sá vai à final na Argentina e Melo joga decisão nos EUA

No jogo que valerá o título, Sá e Mertinak enfrentarão os espanhóis Fernando Verdasco e David Marrero, enquanto Melo e Dodig terão pela frente o canadense Daniel Nestor e o bielo-russo Max Mirnyi.

Sá e Mertinak tentarão ser campeões depois de terem ficado com o vice-campeonato do Brasil Open, na semana passada, enquanto Melo lutará para voltar a ganhar um título de duplas, fato que ele não comemora desde quando triunfou ao lado de Bruno Soares na edição de 2011 do maior ATP realizado no país, disputado até então na Costa do Sauipe.

RAONIC NA FINAL - Se Melo buscará o título de duplas, a sensação canadense Milos Raonic se garantiu na final do torneio de simples masculino do ATP de Memphis ao vencer o alemão Benjamin Becker por duplo 6/4, neste sábado. Na decisão deste domingo, ele irá encarar o austríaco Jurgen Melzer, que na outra semifinal eliminou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/3.

DECISÃO ESPANHOLA - Outra final definida neste sábado garantiu que o ATP de Buenos Aires terá um campeão espanhol neste domingo. Um deles será Nicolas Almagro, vencedor do Brasil Open na semana passada. Ele se garantiu na decisão ao superar o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 7/5, e terá pela frente na busca pelo título o seu compatriota David Ferrer. Principal favorito ao título, o tenista assegurou lugar na final ao derrotar o argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/4.