Sá vence de virada e vai à final de duplas em Nottingham

Um dia após passarem pela dupla cabeça de chave número 1 em Nottingham, formada pelo indiano Leander Paes e o espanhol Marcel Granollers, Sá e Guccione superaram

o britânico Colin Fleming e o norte-americano Eric Butorac por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 11/9, em 1 hora e 11 minutos.

A final deste sábado será a primeira de Sá e Guccione juntos - eles se juntaram durante a temporada de saibro, em abril, e tinham como melhor resultado no circuito da ATP as semifinais do Torneio de Istambul, além de terem vencido um Challenger em Manchester.

O brasileiro, porém, já foi campeão em 2015 no circuito da ATP, ao lado do finlandês Jarkko Nieminen, no Torneio de Buenos Aires. Além disso, o mineiro vai buscar a nona taça da carreira em sua 24ª decisão.

Agora, neste sábado, eles terão pela frente na final a dupla cabeça de chave número 2 em Nottingham, formada pelo uruguaio Pablo Cuevas e pelo espanhol David Marrero.

SIMPLES - Os finalistas da chave de simples do Torneio de Nottingham também estão definidos. O norte-americano Sam Querrey precisou de uma virada sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov para avançar à decisão deste sábado, quando vai encarar o usbeque Denis Istomin.

Número 44 do mundo, Querrey aplicou 4/6, 6/3 e 7/5 sobre o 75º colocado no ranking, se garantindo na final do torneio preparatório para Wimbledon. Já Istomin, número 92 do mundo, avançou quando o cipriota Marcos Baghdatis, atual campeão em Nottingham e 59º colocado no ranking, abandonou a quadra por causa de uma lesão na panturrilha esquerda.

Baghdatis, que havia vencido as últimas nove partidas em Nottingham, liderava o placar do primeiro set por 2/1 quando abandonou o duelo. O cipriota agora passará por avaliação médica que definirá se ele vai ter condições de jogar Wimbledon.