Sabalenka bate Mertens, é campeã na Áustria, e desbanca Serena do top 10 da WTA

A bielorussa Aryna Sabalenka conquistou neste domingo o Torneio de Linz, na Áustria. Foi seu segundo título seguido e o terceiro na temporada. Com o resultado, ela vai entrar no top 10 do ranking da WTA, desbancando a norte-americana Serena Williams do seleto grupo.

Sabalenka, primeira cabeça de chave em Linz, não tomou conhecimento da belga Elise Mertens, a número 2, sua amiga pessoal e parceira de duplas, ganhando por sets corridos. Ela fez 7/5 e 6/2 e somou sua nona vitória seguida no fechamento da temporada.

Apontada como futura candidata a brigar por títulos de Grand Slams, a bielorussa já vinha de título em Ostrava e, com nova conquista, subirá uma posição no ranking. Atualmente no 11° posto, 35 pontos atrás de Serena Williams, Sabalenka vai ultrapassar a experiente tenista.

Mertens também fecha a temporada com motivos a comemorar, apesar de perder a final na Áustria. Com o cancelamento do WTA Finals, ele encerra o ano no 20° lugar do ranking mundial após a derrota deste domingo.

Eles são parceiras nos torneios de duplas e em 2019, ganharam o US Open. Além do Grand Slam, haviam conquistado, também, os títulos de Indian Wells e Miami.

Sabalenka repete a temporada passada, na qual também encerrou com dois títulos, em Wuhan e Zhuhai. Em 2020, além de Linz, também triunfou em Ostrava, em que foi algoz da brasileira Luisa Stefani na final.