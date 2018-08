Sabalenka bate Suárez Navarro e leva seu primeiro título da WTA em New Haven

Aryna Sabalenka adicionou seu nome a uma lista crescente de tenistas que conquistaram seu primeiro título de nível Premier no Torneio de New Haven. Neste sábado, a jovem de 20 anos, da Bielo-Rússia, venceu Carla Suárez Navarro, da Espanha, por 6/1 e 6/4, para faturar o último evento preparatório da WTA antes do US Open, sendo campeã pela primeira vez na carreira.

Sabalenka, cuja classificação no ranking deverá subir da 25ª para a 20ª na próxima atualização da lista da WTA, se tornou a segunda tenista seguida a ganhar seu primeiro título Premier em New Haven, seguindo os Daria Gavrilova, que fez o mesmo no ano passado. Simona Halep, a atual número 1 no mundo, teve sucesso em 2013, e Caroline Wozniacki levou para casa seu primeiro troféu de um Premier há dez anos em New Haven.

Na final, Sabalenka foi avassaladora no início da partida, vencendo os cinco primeiros games e precisando de apenas 24 minutos para fechar o primeiro set. Depois de conversar com seu treinador, Suárez Navarro jogou melhor no segundo set.

Ela respondeu a uma quebra de serviço no sétimo game ao obter outra no oitavo. Mas Sabalenka reagiu no nono, obtendo a quebra decisiva no 16º ponto do game.

Foi apenas o segundo jogo completo que Suarez Navarro, de 29 anos, disputou nesta semana. Depois de vencer em dois sets Barbora Strycova na primeira rodada, ela avançou para as quartas de final quando a adversária da segunda rodada, Johanna Konta, abandonou o evento, doente. Depois foi à semifinal após Petra Kvitova jogar um set e abandonar o confronto com uma lesão no ombro. E Monica Puig deixou o seu duelo pelas semifinais após a disputa de apenas oito games.

Esta foi a primeira vez desde que o torneio passou a ser realizado em New Haven em 1998 que a final não incluiu uma cabeça de chave. Para isso, também pesaram as desistências de Halep, Ashleigh Barty e Kiki Bertens antes mesmo do início do evento. E Sabalenka se tornou a mais jovem vencedora em New Haven desde que Wozniacki levou o terceiro de seus quatro títulos do torneio em 2010.