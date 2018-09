Sabalenka elimina Barty e faz final com tenista da Estônia na China

Número 20 do mundo, Aryna Sabalenka se classificou nesta sexta-feira para a sua quarta final na temporada e a mais importante da carreira. Para isso, a tenista da Bielo-Rússia triunfou nas semifinais do Torneio de Wuhan, evento de nível WTA Premier 5, diante da australiana Ashleigh Barty, vice-campeã do evento chinês em 2017, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

Barty havia vencido o único duelo anterior entre elas, na primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro. Mas agora Sabalenka, de 20 anos, deu o troco na 17ª colocada no ranking da WTA ao derrotá-la após 1 hora e 25 minutos em quadra.

Sabalenka reagiu após estar perdendo o primeiro set por 5/3 e disparou 26 winners tendo cometidos 19 erros não-forçados - Barty registrou 23 de cada. A bielo-russa também venceu 84% dos pontos disputados no seu primeiro serviço.

Na final deste sábado, Sabalenka duelará com Anett Kontaveit, da Estônia. A número 27 do mundo avançou para a sua primeira decisão na temporada com o abandono da chinesa Qiang Wang, a 34ª colocada no ranking, quando liderava o duelo por 6/2 e 2/1 por causa de uma lesão na coxa esquerda.

O confronto entre Sabalenka e Kontaveit é inédito no circuito, sendo que a tenista bielo-russa foi campeã dos Torneios de Connecticut e New Haven nesta temporada.

NO USBEQUISTÃO

O Torneio de Tashkent, outro evento da WTA realizado nesta semana, terá uma final entre as tenistas russas Anastasia Potapova e Margarita Gasparyan. Número 132 do mundo, Potapova avançou ao vencer a ucraniana Kateryna Kozlova por 6/2 e 6/3, enquanto Gasparyan, a 299ª colocada no ranking, derrotou, nesta sexta, a alemã Mona Barthel por 4/6, 6/1 e 7/5.