Sabalenka vence tenista da Estônia e se torna a campeã mais jovem em Wuhan

Número 20 do mundo, a bielo-russa Aryna Sabalenka, de 20 anos, derrotou na manhã deste sábado Anett Kontaveit, da Estônia, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1h12 de jogo, e se tornou a tenista mais jovem a conquistar o Torneio de Wuhan, evento chinês de nível WTA Premier 5.

O confronto entre Sabalenka e Kontaveit foi o primeiro entre as duas no circuito e o mais importante da carreira de ambas. Com a vitória no torneio, que disputou pela primeira vez, a bielo-russa levanta seu segundo troféu na temporada, depois de vencer o Torneio de Connecticut, nos Estados Unidos.

928407Sabalenka vem tendo uma temporada de destaque. Além dos dois títulos conquistados, ela alcançou outros resultados de expressão, como as oitavas do US Open e de Montreal, e a semifinal em Cincinnati.

O triunfo garante à bielo-russa um salto considerável na próxima atualização da classificação do ranking mundial da WTA. Com os 900 pontos que ganha ao conquistar o torneio, ela pulará da 20ª posição para a 16ª. Vice-campeã, Kontaveit leva 585 pontos e subirá da 27ª colocação para a 21ª.

Em quadra, a jovem bielo-russa saiu na frente ao conseguir uma quebra no quarto game. Ela teve a chance de ampliar a vantagem no sexto, mas viu a adversária da Estônia se salvar. Sabalenka levou o primeiro set e manteve o domínio no segundo, em que perdeu dois breaks no terceiro game, mas depois bateu quebrou o saque de Kontaveit duas vezes consecutivas e fechou o jogo.

As duas tenistas voltarão às quadras a partir da próxima segunda-feira, quando disputarão outro evento chinês, o Torneio de Pequim.

NO USBEQUISTÃO

Outro evento da WTA realizado nesta semana, o Torneio de Tashkent também conheceu a sua campeã neste sábado. Na final entre russas, Margarita Gasparyan levou a melhor sobre Anastasia Potapova e faturou o título do torneio. Número 299 do mundo, Gasparyan despachou a compatriota, 132ª colocada no ranking por sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.