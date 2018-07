Sabine Lisicki arrasa norte-americana e avança em Hong Kong

Depois de uma estreia difícil no Torneio de Hong Kong, a alemã Sabine Lisicki finalmente mostrou porquê é cabeça de chave número 1 da competição e passeou em quadra nesta quarta-feira. Ela não teve qualquer dificuldade para despachar a norte-americana Grace Min por 2 sets a 0, com duplo 6/1, e avançar às quartas de final.

Se no primeiro jogo - vitória por 2 sets a 1, de virada, sobre a romena Monica Niculescu - Lisicki havia sofrido com a irregularidade no saque, desta vez foi soberana quando teve o serviço. A alemã disparou cinco aces e não ofereceu sequer uma oportunidade de quebra à adversária. Ainda confirmou cinco dos seis break points que teve a seu favor para fechar com tranquilidade.

Agora, Lisicki terá pela frente a chinesa Zheng Saisai. Número 102 do mundo, ela surpreendeu a cabeça de chave número 6, a belga Yanina Wickmayer, e venceu nesta quarta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Quem também garantiu-se nas quartas de final do torneio foi a veterana italiana Francesca Schiavone. A tenista de 34 anos, número 74 do ranking, despachou a japonesa Kimiko Data-Krum nesta quarta. Depois de vencer por 6/3 no primeiro set, contou com o abandono da adversária quando também levava a melhor na segunda parcial por 4 a 0.

Em jogo atrasado da primeira rodada, a eslovaca Daniela Hantuchova confirmou seu favoritismo e estreou com vitória tranquila nesta quarta-feira. A cabeça de chave número 2 do torneio despachou a dona da casa Ling Zhang, número 219 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Agora, pela segunda rodada, Hantuchova pegará a belga Alison van Uytvanck.

TASHKENT - No Torneio de Tashkent, no Usbequistão, a cabeça de chave número 1, Bojana Jovanovski também avançou às quartas de final. A sérvia derrotou nesta quarta-feira a russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 3/6 e 6/3. Ela terá pela frente a polonesa Urszula Radwanska.