Sabine Lisicki é campeã em Hong Kong com vitória sobre checa

A alemã Sabine Lisicki encerrou um jejum de três anos sem conquistar um título no circuito mundial do tênis ao se sagrar campeã do Torneio de Hong Kong, disputado em quadras rápidas. Neste domingo, a número 31 do mundo assegurou o seu título ao derrotar a checa Karolina Pliskova, 36ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 30 minutos.

Com duas quebras de serviço, Pliskova abriu 5/1 no primeiro set da decisão, mas perdeu seis games seguidos e viu Lisicki fechar a parcial em 7/5. Embalada, a alemã disparou cinco aces no segundo set e conseguiu duas quebras de serviço diante da checa, no quarto e oitavo games, para vencer a parcial por 6/3 e o jogo por 2 sets a 0.

Assim, Lisicki, vice em Wimbledon no ano passado, faturou o quarto título da sua carreira, mas o primeiro desde que foi campeã do Torneio de Dallas em agosto de 2011. Além disso, a alemã ampliou o seu bom retrospecto diante de Pliskova com a vitória deste domingo, agora com três triunfos em todas as partidas, todas elas disputadas em 2014 - as anteriores foram em Wimbledon e no Torneio de Madri.