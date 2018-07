Safarova bate Svetlana e vai às semifinais do Torneio de Moscou

No confronto entre as duas maiores favoritas que sobreviveram no Torneio de Moscou, a checa Lucie Safarova, quarta cabeça de chave, levou a melhor sobre a russa Svetlana Kuznetsova, quinta, e venceu nesta sexta-feira. Ela fez 2 sets a 0 sobre a adversária, com parciais de 6/4 e 7/5, e garantiu vaga nas semifinais da competição russa, disputada em quadras duras.

Safarova precisou de pouco mais de uma hora e meia para passar pela rival e contou com três quebras de saque para isso. Agora ela se prepara para a semifinal, na qual terá pela frente a romena Irina-Camelia Begu. Número 61 do mundo, ela bateu a búlgara Tsvetana Pironkova nesta sexta por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

No outro lado da chave, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, sexta cabeça de chave, garantiu-se nas semifinais ao derrotar a compatriota Vitalia Diatchenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Na luta para chegar à final, ela pegará a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/5.