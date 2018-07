Safarova derruba Azarenka pela 1ª vez e fatura título em Doha

A checa Lucie Safarova derrubou a favorita Victoria Azarenka neste sábado e conquistou o título mais importante de sua carreira, em Doha, no Catar. A atual número 15 do mundo levantou o troféu após superar a tenista da Bielo-Rússia em set diretos, pelo placar de 6/4 e 6/3, em 1h27min.

Safarova, de 28 anos, chegou ao seu sexto título da carreira, o primeiro de nível Premier, um dos mais altos do tênis feminino, abaixo apenas dos torneios de Grand Slam. A checa também superou Azarenka pela primeira vez, após seis derrotas consecutivas para a adversária no circuito profissional.

A bielorussa, por sua vez, vem tentando reencontrar seu espaço no circuito. Neste sábado, ela disputou sua primeira final desde janeiro do ano passado. A ex-líder do ranking terminou 2014 sem títulos graças a seguidos problemas físicos que prejudicaram seu rendimento.

Em Doha, Azarenka apresentou uma de suas melhores performances dos últimos anos. Para chegar à final, ela eliminou tenistas como a alemã Angelique Kerber, que figura no Top 10, a ex-número 1 Caroline Wozniacki e a veterana Venus Williams, na semifinal. Mas, na decisão, não conseguiu parar Safarova.

A checa exibiu grande desempenho com o saque, principalmente no segundo set e cedeu poucas chances à rival. Na primeira parcial, chegou a sofrer uma quebra de saque, mas impôs outras à adversária e abriu vantagem no placar. No segundo set, foi ainda melhor. Sólida no fundo da quadra, obteve mais duas quebras e sacramentou a maior vitória de sua carreira.