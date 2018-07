Safarova elimina Wozniacki na primeira rodada do Torneio de Doha

DOHA - A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada logo na sua partida de estreia no Torneio de Doha, no Catar. Nesta quarta-feira, a ex-número 1 do mundo perdeu para a checa Lucie Safarova, 28ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 7/6 (7/3), em 2 horas e 28 minutos.

A partida desta quarta-feira foi a primeira disputada por Wozniacki desde a perda da liderança do ranking da WTA, que aconteceu após a disputa do Aberto da Austrália, em que foi eliminada nas quartas de final pela belga Kim Clijsters.

A queda precoce deve deixá-la ainda mais longe da luta pela liderança da lista, já que no ano passado a dinamarquesa foi derrotada apenas na final do Torneio de Doha. Atualmente, Wozniacki é a número 4 do mundo.

Safarova, que venceu o segundo dos três duelos com Wozniacki, já conhece sua adversária nas oitavas de final no Catar. A checa vai enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova, número 18 do mundo, que superou a compatriota Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Também nestas quarta-feira, a polonesa Agnieszka Radwanska, número 6 do mundo, avançou ao derrotar Anne Keothavong por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 3 minutos. Agora, ela vai encarar a norte-americana Varvara Lepchenko, que bateu a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. A francesa Marion Bartoli, sétima colocada no ranking da WTA, avançou ao bater a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Atual campeã em Doha, a russa Vera Zvonareva foi eliminada nesta quarta-feira ao abandonar o jogo contra a romena Monica Niculescu quando perdia por 7/5 e 3/2. A italiana Francesa Schiavone caiu ao perder para a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Já a sérvia Jelena Jankovic perdeu para a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.