Safarova ultrapassa Ivanovic e sobe para 6º lugar na WTA

Sem nenhuma das dez principais tenistas do mundo em quadra nos torneios da última semana, a atualização desta segunda-feira do ranking da WTA apresentou poucas novidades. A principal delas envolveu a ascensão de Lucie Safarova para o sexto lugar na lista.

Safarova não atuou na última semana, mas ascendeu uma posição na lista em função da queda da sérvia Ana Ivanovic, que descartou os pontos relativos ao título do Torneio de Birmingham do ano passado e assim acabou sendo ultrapassada, caindo para a sétima posição.

Exceto por essa mudança, o Top 10 do ranking da WTA segue inalterado. Assim, a norte-americana segue disparada em primeiro lugar, seguida pela checa Petra Kvitova, pela romena Simona Halep, pela russa Maria Sharapova e pela dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Logo atrás de Ivanovic, está a russa Ekaterina Makarova, a oitava colocada da lista. E o Top 10 é completado pela espanhola Carla Suárez Navarro e pela alemã Angelique Kerber.

Após ser campeã do Torneio de Hertogenbosch, a italiana Camila Giorgi ganhou três posições e agora é a número 32 do mundo. Já a croata Ana Konjuh ascendeu 32 postos e se tornou a 55ª colocada no ranking após levar a taça do Torneio de Nottingham.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.291 pontos

2.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.870

3.ª - Simona Halep (ROM) - 6.130

4.ª - Maria Sharapova (RUS) - 5.950

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.000

6.ª - Lucie Safarova (RCH) - 4.055

7.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.895

8.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.620

9.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.345

10.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.120

11.ª - Eugenie Bouchard (CAB) - 3.118

12.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.010

13.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 2.815

14.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.660

15.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.605

16.ª - Venus Williams (EUA) - 2.586

17.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.405

18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.395

19.ª - Sabine Lisicki (ALE) - 2.165

20.ª - Sara Errani (ITA) - 2.140

76.ª - Teliana Pereira (BRA) - 773

148.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 343