Safavora lidera triunfo checo na abertura da Copa Hopman

A República Checa abriu com vitória a edição de 2015 da Copa Hopman, torneio de tênis no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe, realizado em Perth, na Austrália. Contando com a atuação inspirada de Lucie Safarova, a equipe checa derrotou o Canadá por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo A.

No primeiro jogo do domingo, Safarova, a número 16 do mundo, derrotou a canadense Eugenie Bouchard, número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Depois, porém, o Canadá empatou o confronto. Vasek Pospisil, número 53 do mundo, bateu Adam Pavlásek, apenas o 240º colocado no ranking da ATP e que substituiu o lesionado Radek Stepanek, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.