Safina abondona partida e Azarenka avança no Torneio de Marbella

MARBELLA - A bielo-russa Victoria Azarenka não teve muito trabalho para se garantir nas semifinais do Torneio de Marbella, na Espanha, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, a número 6 do mundo avançou com o abandono da russa Dinara Safina quando liderava o primeiro set por 5/1 após 31 minutos.

Safina, que já foi a líder do ranking da WTA, desistiu do duelo por conta de dores nas costas. Campeã do Torneio de Miami, Azarenka venceu as últimas nove partidas e enfrentará nas semifinais a italiana Sara Errani. A número 43 do mundo avançou ao bater a romena Alexandra Dulgheru por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

A outra semifinal do Torneio de Marbella também está definida. A russa Svetlana Kuznetsova superou a espanhola Lara Arruabarrena por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e agora vai duelar com a romena Irina Baegu, que superou a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.