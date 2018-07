Safina vai às quartas de final do torneio no Marrocos Ex-número 1 do mundo, a tenista russa Dinara Safina se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do Torneio de Fez, no Marrocos. Tentando retomar a melhor fase da carreira, ela ocupa atualmente o 74º lugar no ranking e garantiu a sua vaga ao ganhar da francesa Alize Cornet por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.