Saiba como adquirir ingressos para o Brasil Open

SÃO PAULO - A procura por ingressos para o Brasil Open de tênis, que será realizado do dia 13 ao 19 deste mês, no ginásio do Ibirapuera e no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, tem sido intensa. Segundo a assessoria de imprensa do torneio, 19.800 entradas haviam sido vendidas até o início da tarde desta sexta-feira. Não há mais ingressos para as cadeiras inferiores para os dias 17 a 19.

O Carnaval parece não ter arrefecido o interesse dos fãs do tênis. É possível efetuar a compra na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera e pela internet. O site é http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=BOPENUMB12. Os ingressos para o anel superior saem por R$ 15 (para segunda a quinta-feira); R$ 25 (sexta-feira e sábado) e R$ 35 (domingo). Para o anel inferior, as entradas custam R$ 50 (de segunda a quinta-feira). Nas compras pela internet, os clientes da American Express Card têm direito a 20% de desconto.

Na segunda-feira, a programação terá início às 10h. De terça a sexta, o primeiro jogo da rodada começa ao meio-dia. A primeira semifinal, no sábado, está programada para as 14h. A final começa às 13h.

As bilheterias do ginásio funcionam nos seguintes horários: 10/2 - 10h às 16h; 11/02 e 12/02 - 10h às 18h; 13/02 a 17/02 - 10h às 22h; 19/02 - 10h às 20h.

Nos jogos do torneio qualificatório (qualifying), que serão disputados também no Ginásio Mauro Pinheiro (Rua Abílio Soares, nº 1300), a entrada é gratuita. As partidas estão marcadas para o dia 11/02 (sábado) e 12/02 (domingo).

O endereço do Ginásio do Ibirapuera é Rua Manoel da Nóbrega, 1361.

O call center, que oferece atendimento com cobertura nacional, funciona no número 4003-5588, do dia 13 a 18, das 9h às 21h.

O endereço do site oficial do torneio é http://www.brasilopen.com.br

O jogador com melhor ranking do torneio é o espanhol Nicolas Almagro, o 11.º do mundo. Ele é o atual campeão do Brasil Open. O brasileiro Thomaz Bellucci, atual 38.º, foi vice-campeão do Brasil Open em 2009, na Costa do Sauípe, na Bahia.