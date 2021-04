Sakkari surpreende e encerra série invicta de Osaka em Miami

Chegou ao fim nesta quarta-feira a série invicta de 23 jogos da japonesa Naomi Osaka. A tenista número dois do mundo perdeu a invencibilidade ao ser superada pela grega Maria Sakkari (23ª cabeça de chave) por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/4. O triunfo garantiu a grega na semifinal do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Osaka não perdia desde 7 de fevereiro do ano passado, quando foi derrotada em confronto da então Fed Cup. Neste intervalo, foi campeã do US Open e do Aberto da Austrália. E abandonou duas partidas, que não afetaram a série invicta porque ela desistiu antes de entrar em quadra.

Foi a segunda derrota de Osaka para Sakkari em cinco jogos. O resultado desta quarta beneficia diretamente a australiana Ashleigh Barty, que não corre mais o risco de perder a liderança do ranking nesta semana.

Na semifinal, a tenista da Grécia, atual 25ª colocada do ranking da WTA, vai enfrentar a canadense Bianca Andreescu, que tenta recuperar a melhor forma técnica após seguidas lesões. Nesta quarta, a oitava cabeça de chave fez um jogo sofrido contra a espanhola Sara Sorribes Tormo, mas venceu por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

A outra semifinal da chave feminina em Miami terá Barty e a ucraniana Elina Svitolina, atual número cinco do mundo.

Na chave masculina, o italiano Jannik Sinner (21º) se garantiu nas semifinais ao superar o casaque Alexander Bublik (32º) por 7/6 (7/5) e 6/4.