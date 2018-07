Sam Querrey e James Blake são eliminados em Delray Beach

Duas das principais estrelas da casa do Torneio de Delray Beach deram adeus à competição em jogos encerrados na madrugada desta quinta-feira, nos Estados Unidos. Sam Querrey, cabeça de chave número 2 do ATP 250, e o carismático James Blake foram eliminados. O primeiro deles perdeu para o também norte-americano Ryan Sweeting por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 (7/5) e 6/4, enquanto o segundo caiu diante do japonês Kei Nishikori por 6/3 e 6/4.

Com os triunfos, Sweeting e Nishikori irão se enfrentar nas quartas de final de Delray Beach. Quem ganhar esse duelo terá pela frente na semifinal o vencedor do confronto entre o croata Ivan Dodig e o sérvio Janko Tipsarevic, sexto cabeça de chave.

Dodig se garantiu nas quartas de final ao bater o israelense Dudi Sela por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/2, enquanto o tenista da Sérvia também sofreu para eliminar o esloveno Blaz Kavcic por 6/2, 6/7 (6/8) e 6/2.

Duplas. Em jogo encerrado na noite de quarta-feira, os brasileiros André Sá e Franco Ferreiro venceram o sul-africano Kevin Anderson e o norte-americano David Martin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, na estreia do torneio de duplas de Delray Beach.

Com o resultado, Sá e Ferreiro jogarão nas quartas de final contra os australianos Matthew Ebden e Samuel Groth, que estrearam com vitória sobre o norte-americano James Cerretani e o canadense Adil Shamasdin por 6/3 e 6/4.