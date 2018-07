Samantha Stosur bate Bouchard e passa às quartas em New Haven

No duelo que mais atraiu as atenções nesta quinta-feira no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, a australiana Samantha Stosur não tomou conhecimento da canadense Eugenie Bouchard, cabeça de chave número 3 e oitava colocada do ranking mundial da WTA, e avançou às quartas de final com uma arrasadora vitória com um duplo 6/2.

Ex-top 10 do mundo e atualmente na posição de número 25, Samantha Stosur terá pela frente agora a belga Kirsten Flipkens, que sofreu bastante para ganhar de virada da alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).

Também nesta quarta, a espanhola Garbine Muguruza, uma das novidades do circuito profissional, se classificou às quartas de final ao eliminar a chinesa Peng Shuai por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Sua próxima rival será a italiana Camila Giorgi, que surpreendeu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, cabeça de chave 4 e ex-número 1 do mundo, por 2 a 0 (6/4 e 6/2).