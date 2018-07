Samantha Stosur é eliminada na estreia no Aberto da Austrália

MELBOURNE - A principal esperança de título da Austrália na chave feminina do primeiro Grand Slam da temporada foi eliminada logo na sua partida de estreia. Nesta terça-feira, Samantha Stosur, cabeça de chave número 6 do Aberto da Austrália, perdeu para a romena Sorana Cirstea, 59ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 1 hora e 31 minutos.

Stosur foi campeã do último Grand Slam de 2011, o US Open, mas começou mal a temporada, com eliminações na segunda rodada do Torneio de Brisbane e na primeira em Sydney. Nesta terça, ela frustrou a torcida local ao perder para Cirstea, que desperdiçou três match-points antes de fechar o jogo. Agora, a romena vai enfrentar a polonesa Urszula Radwanska, que derrotou a norte-americana Alison Riske (6/4, 1/6 e 6/2).

A checa Petra Kvitova, número dois do mundo, levou um susto no começo da partida, mas mesmo assim derrotou a russa Vera Dushevina, 82ª colocada no ranking da WTA, na sua estreia no Aberto da Austrália por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em uma hora. Campeã de Wimbledon e do Masters da WTA em 2011, Kvitova tenta fazer uma boa campanha no primeiro Grand Slam da temporada para assumir a liderança do ranking da WTA.

Na sua estreia, a checa cometeu muitos erros no início e perdeu os dois primeiros games. Depois, porém, reagiu e venceu 12 games seguidos para triunfar com facilidade. Kvitova, que avançou até as quartas de final do Aberto da Austrália em 2011, agora vai enfrentar a espanhola Carla Suarez Navarro, que derrotou a romena Irina Camelia Begu (6/1 e 7/5).

A russa Maria Sharapova, que ainda não havia entrado em quadra em 2012, estreou bem no Aberto da Austrália. Nesta terça-feira, a quarta colocada no ranking da WTA derrotou a argentina Gisela Dulko, número 68 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 58 minutos.

Sharapova terminou o jogo com 14 winners e 16 erros não-forçados, contra quatro bolas vencedoras e 18 equívocos da argentina. Campeã do Aberto da Austrália, em 2008, Sharapova vai enfrentar na segunda rodada a norte-americana Jamie Hampton, que derrotou Mandy Minella, de Luxemburgo (6/1 e 6/1).

A também russa Vera Zvonareva, número sete do mundo, teve dificuldades para derrotar a romena Alexandra Dulgheru, 61ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 6/3, em 3 horas e 15 minutos. A próxima adversária da semifinalista do Aberto da Austrália de 2011 será a checa Lucie Hradecka, que passou pela russa Evgeniya Rodina (6/3 e 6/1).

A sérvia Ana Ivanovic, ex-número um do mundo, estreou com uma fácil vitória no Aberto da Austrália. A atual 22ª colocada no ranking da WTA derrotou a espanhola Lourdes Dominguez Lino, número 76 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Sua próxima oponente será a holandesa Michaella Krajicek, que superou a alemã Kristina Barrois (6/3 e 7/6).

Nona colocada no ranking da WTA, a francesa Marion Bartoli avançou para a segunda rodada do Aberto da Austrália ao vencer a compatriota Virginie Razzano, número 84 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. Agora, ela vai encarar a australiana Jelena Dokic, que superou a russa Anna Chakvetadze (6/2 e 6/1).

Cabeças de chave, as russas Maria Kirilenko, Svetlana Kuznetsova, Nadia Petrova e Anastasia Pavlyuchenkova, as alemãs Sabine Lisicki e Angelique Kerber, a eslovaca Dominika Cibulkova, a estoniana Kaia Kanepi e a italiana Roberta Vinci também venceram nesta terça-feira e avançaram para a segunda rodada do Aberto da Austrália.