Samantha Stosur e Jelena Jankovic duelam por vaga nas semis em Dubai

DUBAI - A australiana Samantha Stosur e a sérvia Jelena Jankovic vão duelar por uma vaga nas semifinais do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas e que distribui premiação de US$ 2 milhões. Nesta quarta-feira, as tenistas triunfaram e agora vão se encarar na próxima fase do campeonato.

Número 5 do mundo, Stosur avançou em Dubai ao derrotar a checa Lucie Safarova, 25ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/1, em 2 horas e 1 minuto. No duelo a australiana salvou os nove break points que a adversária teve para diminuir a desvantagem no confronto direto para 3 a 2.

Ex-número 1 do mundo, Jankovic avançou com mais facilidade. A 14ª colocada no ranking da WTA bateu a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 40 minutos. Com o triunfo, a tenista sérvia ampliou a sua vantagem no confronto com a número 28 do mundo para 6 a 2.

A polonesa Agnieszka Radwanska, sexta colocada no ranking da WTA, derrotou a israelense Shahar Peer, convidada da organização e número 40 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 49 minutos. Agora, Radwanska vai duelar com a alemã Sabine Lisicki, número 13 do mundo, que superou a checa Iveta Benesova, 45ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Em busca dos melhores momentos da sua carreira, quando chegou a ser a número 1 do mundo, a sérvia Ana Ivanvic, 18ª colocada do ranking da WTA, avançou às quartas de final ao bater a russa Maria Kirilenko, número 22 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).