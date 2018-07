Samantha Stosur e Sara Errani abrem semifinais da Fed Cup no sábado

OSTRAVA - A organização da Fed Cup definiu nesta sexta-feira a ordem das partidas dos confrontos das semifinais, entre República Checa x Itália e Austrália x Alemanha. Os jogos serão disputados neste sábado e domingo. No piso duro de Ostrava, as anfitriãs da República Checa serão representadas no jogo de abertura por Lucie Safarova. Ela terá pela frente Sara Errani, atual número 11 do ranking da WTA.

Na sequência, a checa Petra Kvitova, 6ª do mundo, enfrentará a jovem Camila Giorgi, de 22 anos. No domingo, os duelos serão invertidos. A partida de duplas, no mesmo dia, deve reunir Klara Koukalova e Andrea Hlavackova do lado das tenistas da casa. E Karin Knapp e Roberta Vinci na equipe italiana. O time vencedor terá pela frente Austrália ou Alemanha na decisão, a ser disputada somente em novembro.

A Itália é a atual campeã da Fed Cup. Venceu também em 2009 e 2010. Já as checas levaram o título em 2011 e 2012. A outra equipe finalista será definida no piso duro de Brisbane, na Austrália. O time da casa terá Samantha Stosur, campeã do US Open de 2011, e a alemã Andrea Petkovic. No mesmo dia, Casey Dellacqua enfrentará Angelique Kerber, principal tenista da Alemanha, atual número sete do mundo.

Depois dos duelos invertidos no domingo, a partida de duplas terá Ashleigh Barty e Casey Dellacqua do lado australiano e Julia Goerges e Anna-Lena Groenefeld pela equipe alemã. Assim como na Copa Davis, os confrontos da Fed Cup são disputados em uma série de melhor-de-cinco jogos.