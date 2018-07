Samantha Stosur perde de rival de 16 anos na estreia em Stanford

Em preparação para o US Open, Grand Slam que venceu em 2011, a australiana Samantha Stosur decepcionou os fãs nesta segunda-feira ao ser eliminada logo na estreia no Torneio de Stanford por uma tenista de apenas 16 anos. Stosur, de 30 anos, foi derrotada pela japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 7/5.

Número 406 do ranking da WTA, Osaka fez valer seu potente saque para surpreender a experiente adversária. Stosur não resistiu ao melhor ritmo da japonesa e foi derrotada de virada no início de sua preparação para Nova York. Na segunda rodada, a tenista do Japão vai duelar com a vencedora do jogo entre a alemã Andrea Petkovic e a croata Ajla Tomljanovic.

Outra japonesa em quadra nesta segunda, a experiente Kimiko Date-Krumm caiu na estreia diante da checa Karolina Pliskova, por 6/1 e 6/3, e perdeu a chance de cruzar com Serena Williams na sequência. Número 1 do mundo, a tenista local fará sua estreia direto na segunda rodada.