São José do Rio Preto terá Brasil x Colômbia pela Davis A Confederação Brasileira de Tênis anunciou nesta sexta-feira que a cidade de São José do Rio Preto será a sede do confronto entre Brasil e Colômbia, pelo Zonal Americano da Copa Davis. As partidas será disputadas no saibro do Harmonia Tênis Clube, no município do interior de São Paulo. O duelo, que vale vaga no playoff do Grupo Mundial, acontecerá entre os dias 6 e 8 de abril.