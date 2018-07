Saque do próximo adversário preocupa Bellucci

"Será mais um jogo difícil de jogar. O Isner dá pouco ritmo e saca muito bem. Vou ter que entrar focado, esperando o momento certo para me impor na partida", afirmou o brasileiro, que ocupa o 28º lugar no ranking - o americano é o número 22 do mundo. Eles já se enfrentaram uma vez, com derrota de Bellucci.

Sobre a vitória desta terça-feira, quando fez 6/4, 3/6 e 6/1 no argentino, Bellucci disse ter sido mais consistente. "O Mayer esteve muito bem no segundo set, quase não errou e atacou o tempo todo. Mas eu sabia que ele não iria aguentar jogar nesse nível o tempo todo. Quando ele caiu um pouco de rendimento, eu acabei tomando conta do jogo", contou o brasileiro.