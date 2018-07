Sara Errani conquista vitória e enfrenta Bia Haddad no Rio Open

Sara Errani não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo e garantir vaga nas quartas de final da chave feminina do Rio Open, nesta quinta-feira à tarde, no Jockey Club Brasileiro, palco do principal torneio de tênis disputado no País na atualidade. A tenista italiana venceu a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, e será a próxima adversária da brasileira Bia Haddad Maia.

Atual 16ª colocada do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Rio Open, Errani travará um duelo inédito com Bia no circuito profissional. Horas antes de a italiana vencer, a brasileira assegurou lugar nas quartas de final ao surpreender a eslovena Polona Hercog com uma arrasadora vitória por 6/1 e 6/2.

Bia é a única brasileira ainda viva na chave de simples feminina do Rio Open e hoje ocupa apenas a 234ª posição do ranking mundial. Nesta quinta, ela superou a atual 77ª jogadora do ranking da WTA para seguir em frente na competição.

Principal favorita ao título no Rio Open, Errani precisou de uma hora e 27 minutos para despachar Lourdes Dominguez Lino nesta quinta. Absoluta com o saque na mão no primeiro set, ela ainda converteu três de quatro break points para aplicar o "pneu" (6/0) que liquidou a parcial inicial.

Já o segundo set, totalmente diferente do primeiro, contou com um festival de quebras de serviço, sendo que a italiana conquistou cinco contra quatro da adversária para fazer 7/5 e avançar na competição.