Sara Errani derrota Jelena Jankovic e avança à decisão em Roma

ROMA - A italiana Sara Errani é a primeira finalista do Torneio de Roma. Neste sábado, ela surpreendeu a sérvia Jelena Jankovic e se classificou à decisão ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h48min de jogo. Agora, a cabeça de chave número 10 espera a vencedora do confronto entre Serena Williams e Ana Ivanovic para conhecer sua adversária na luta pelo título.

Número 11 do mundo, Errani entrou com o favoritismo do outro lado, já que Jankovic ocupa a oitava colocação. Mas a italiana se mostrou superior desde o início neste sábado. Ela atacou o saque da adversária e chegou a ter 11 break points apenas no primeiro set. Confirmou dois e fechou.

Na segunda parcial, Jankovic reagiu e chegou a equilibrar a partida, mas seguia tendo dificuldade para confirmar o serviço. Foram cinco break points para Errani, sendo um deles já no final do set. A italiana confirmou a quebra e garantiu a segunda vitória em três confrontos diante da sérvia na carreira.

Esta será a segunda final da temporada para Errani, que perdeu a decisão de Paris, em janeiro, para a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A italiana busca seu oitavo título de simples no circuito, sendo que o último foi conquistado no ano passado, em Acapulco.